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Арахамия отреагировал на заявление Коломойского о России и МВФ

14.11.2019 / 15:14
Глава фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия негативно относится к заявлениям олигарха Игоря Коломойского о России и Международном валютном фонде (МВФ).

 Об этом он заявил в кулуарах парламента 13 ноября.

По его словам, он негативно воспринял слова Коломойского о том, что Украина может заменить кредиты МВФ на финансирование с российской стороны.

"Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда. По его словам, Россия якобы сейчас готова дать Украине 100 млрд долларов.

"Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - заявил он.

Источник

МВФ, Коломойский, РФ, Арахамия
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