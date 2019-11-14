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В Церкви объяснили, почему верующие обращаются к Богу на «ты»

14.11.2019 / 14:27
В Церкви объяснили, почему верующие обращаются к Богу на «ты»
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Андрей Музольф подчеркнул, что верующие обращаются на «ты» и к святым

Ответ на вопрос «почему верующие обращаются к Богу на «ты»» можно выстроить в двух плоскостях: лингвистической и богословской.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«С точки зрения лингвистики в древних языках, таких как, например, иврит, древнегреческий, латынь и тот же церковно-славянский, нет личных местоимений множественного числа «Вы», которые использовались бы как проявление уважения в обращении к тому или иному лицу. Таким образом, местоимение «ты» употреблялось и в адрес близких людей, и в адрес таких высоких особ, как цари.

Как уже было сказано выше, на Руси издревле никогда не употреблялось обращение на «Вы». Фактически оно вошло в наш обиход только во времена императора Петра I, позаимствовавшего данную традицию на Западе, и к началу XVIII века эта традиция уже вошла в сборники речевых правил», - сказал Андрей Музольф.

Он рассказал о богословской стороне вопроса.

«Обращение к Богу на «ты» – это, прежде всего, выражение нашей духовной близости к Нему. Бог, по словам святых отцов, должен быть для нас самым близким существом, ведь именно от Него зависят наша жизнь и наше благополучие. Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что любовь к Богу должна быть больше не только любви к нашим земным родителям, но даже больше нашей любви к себе самим. Местоимение же «Вы» говорит о некой отдаленности, некой дистанции между двумя личностями. Однако между Богом и человеком дистанции быть не может, потому что, по словам того же святителя Иоанна Златоуста, любое расстояние между нами и Богом способно убить нас», - отметил доцент.

Андрей Музольф подчеркнул, что верующие обращаются на «ты» и к святым.

«Подобное можно отнести и к практике обращения на «ты» к святым. Святые – это те люди, которые в определенной степени уже достигли единения с Богом. Обращаясь к святым, мы просим их не спасти нас (они такими полномочиями не обладают), но только помочь нам на нашем личном пути обожения, так сказать, подсказать правильный путь к Богу. А учитывая тот факт, что святые находятся ближе к Богу, чем мы сами, мы просим их, как наших «старших» братьев и сестер, помолиться Богу о нас, упомянуть нас пред Престолом Всевышнего. И именно такие взаимоотношения любви позволяют нам обращаться к святым только на «ты», как к нашим ближайшим помощникам в деле спасения», - сказал он. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Бог
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