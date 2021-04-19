Митрополит УПЦ рассказал, какими делами можно угодить Богу

Бог хочет одного – чтобы мы имели сердце кроткое и смиренное.

Как сообщает Центр информации УПЦ на сайт Запорожской епархии, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в проповеди.

«Сегодня, когда ложь называют правдой, а ненависть и злобу доблестью, человеку трудно порой разобраться правильно он поступает или нет, творит оно добро или только ему это кажется. Конечно, если его сердце окутано пеленой греха, и сам он в него погружен, то истину узреть трудно. Но стоит ему только сделать что-нибудь не для себя, и не для своего близкого, а для Бога, то всё сразу становится на свои места. Зло человек не сможет сделать для Бога. Только добрые дела делаются для Бога», — отметил митрополит Лука.

По его словами, Бог помогает только тому, кто творит добро.

«Более того, как говорит Иоанн Златоуст, тому, кто делает добрые дела, Бог должен. Насколько важно это помнить! Бог – это источник любви и добра на земле. Поэтому служить Ему, совершая дела милосердия, может только тот, кто сам имеет чистое и любящее сердце. Ведь, как в жизни зачастую происходит, захочет человек сделать что-нибудь хорошее, а Бог ему не помогает. Почему? Да потому, что добро падшего естества, как говорят святые отцы, перемешано со злом. Стоит ли удивляться тому, что сегодня столько людей, которые ропщут на Бога. Мол, Господи, я столько для Тебя делаю, а Ты мне не помогаешь. Происходит это оттого, что делатель исполнен самомнения и высокоумия, а также самообольщения. Он только себя считает достойным наград земных и небесных. Тот же, кто исполняет евангельские заповеди, всегда погружен в смирение, он всегда считает их исполнение крайне недостаточным и недостойным Бога», - продолжил архиерей.

По мнению митрополита УПЦ, Бог всегда с нами рядом, только пелена греха не даёт нам возможности увидеть Его. «Воскресный день как раз и даётся нам для того, чтобы мы могли заглянуть в своё сердце, могли увидеть в нём грехи и избавиться от них. Чтобы у нас появилась возможность увидеть Бога своим духовным зрением. Ведь радость пребывания с Ним безгранична и ни с чем несравнима», - подчеркнул он.

Владыка пожелал всегда стяжать кротость и смирение в своих сердцах.

«Чтобы человек мог угодить Богу и насладиться радостью общения с Ним, многого не надо. Бог хочет от нас одного – чтобы мы имели сердце кроткое и смиренное. Чтобы мы проявляли это не на словах, а в конкретных делах. Ведь только через наше послушание Матери-Церкви, через наше служение Богу открывается путь ко спасению. На красивой карете в Царствие Небесное не заедешь. Нужно трудиться над собой, нужно очищать свое сердце от грехов. Только тогда мы можем сказать, что Господь всегда и везде неизменно с нами, и будет пребывать с нами до скончания века», - подытожил митрополит Лука.