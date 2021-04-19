Ликвидация Окружного админсуда Киева приведет только к потере суверенитета, – Скаршевский

Эксперт Виктор Скаршевский считает, что инициатива Президента Украины Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда г. Киева (ОАСК) является торговлей судебным суверенитетом, которая не имеет смысла, поскольку все остается как было, а контроль уйдет за пределы Украины, пишут Украинские новости.

"На прошлой неделе Президент инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева. И создание на его базе Киевского городского окружного админсуда. Зачем, в чем смысл этой реорганизации с перестановкой нескольких слов в названии суда? Две причины – первая, власти не нравятся решения действующего суда, вторая – есть обязательства перед МВФ "рационализировать возможности административных судов приостанавливать действие решений государственных органов национального уровня", - отметил Скаршевский.

Эксперт предрек, что "рационализация" будет заключаться в том, что большое количество дел в отношении решений центральных органов власти просто зависнет на неопределенный период времени, в процессе перехода и передачи дел от ликвидированного суда к вновь создаваемому.

"За несколько дней до этой инициативы, в рамках информационной подготовки к ликвидации ОАСК, была проведена спецоперация – НАБУ спровоцировало взятку брату судьи главы ОАСК. И какая разница, что это дело не имеет отношения к самому ОАСК (так как взятка судье не вручалась) и что данное дело, как и у предыдущих скандальных дел вокруг Окружного админсуда, не имеет никаких судебных перспектив, так как деньги не дошли не только до суда, но даже и до брата судьи. Вероятней всего, провокация взятки со стороны НАБУ была просто созданием информационного повода для инициативы президента по ликвидации ОАСК", - заявил Скаршевский.

Он также ожидает, что для отбора судей в "новый" суд будут привлечены международные эксперты. Но это, по мнению эксперта, не даст никакого результата кроме потери Украиной контроля над судебной системой.

"Привлечение международных экспертов или из общественных грантовых организаций для выбора судей - давнее требование со стороны МВФ. Взять хотя бы отбор в Высший совет правосудия, который внесен отдельным структурным маяком в меморандум с МВФ от 2 июня 2020 года с требованием привлечения международных экспертов. Но даже если отбор судей будет происходить под международным контролем, нет никаких гарантий, что они будут работать эффективней нынешних. В Украине уже есть суд, судей которого отбирали с участием международных экспертов – Высший антикоррупционный суд. И что в итоге – несколько коррупционных скандалов и ни одного высокопоставленного коррупционера за решеткой. Спрашивается, ради чего тогда торговать судебным суверенитетом, если в итоге все остается как было, а контроль уходит за пределы Украины?" - задался вопросом Скаршевский.

Как сообщалось, 13 апреля Зеленский внес в Верховную Разу Украины как неотложный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" в связи с его "неэффективностью и отсутствием доверия со стороны украинцев".

Это решение было поддержано грантовыми активистами, но раскритиковано многими юристами.