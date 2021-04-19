Войти | Зарегистрироваться
11:38

понедельник,
19 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине священники УПЦ отпели воина ООС

19.04.2021 / 10:20
На Буковине священники УПЦ отпели воина ООС
Источник: Центр информации УПЦ
Старший солдат Ярослав Карлийчук, боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, погиб во время выполнения боевого задания в зоне ООС

В Черновицкой области в селе Черепковцы священнослужители УПЦ совершили отвевание военнослужащего Вооруженных сил Украины Ярослава Карлийчука.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, чин погребения 24-летнего воина возглавил секретарь епархии архимандрит Никита (Сторожук).

Старший солдат Ярослав Карлийчук, боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, погиб во время выполнения боевого задания в зоне ООС.

 

Источник: Inpress.ua
солдат, УПЦ, ООС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 апреля
17 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.