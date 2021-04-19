На Буковине священники УПЦ отпели воина ООС

В Черновицкой области в селе Черепковцы священнослужители УПЦ совершили отвевание военнослужащего Вооруженных сил Украины Ярослава Карлийчука.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, чин погребения 24-летнего воина возглавил секретарь епархии архимандрит Никита (Сторожук).

Старший солдат Ярослав Карлийчук, боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, погиб во время выполнения боевого задания в зоне ООС.