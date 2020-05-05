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На Волыни верующие УПЦ собрали помощь для военных в зоне ООС

05.05.2020 / 10:40
На Волыни верующие УПЦ собрали помощь для военных в зоне ООС
vyshniv.blogspot.com Источник: Центр информации УПЦ
Жители села собрали вещи первой необходимости и продукты питания

На Волыни в селе Вишнев, 5 мая, прихожане Свято-Дмитриевского храма Украинской Православной Церкви собрали помощь для военных в зоне ООС.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт храма, активисты волонтерского центра «Сердце Патриота» отправятся в благотворительную поездку в зону ООС, где передадут военным вещи первой необходимости.

Жители села собрали вещи первой необходимости и продукты питания.

«В связи с пандемией коронавируса люди иногда забывают об украинских военных, которые, несмотря ни на что, защищают нашу Родину. Именно поэтому карантин можно использовать как время для добрых дел, особенно в пасхальный период», - отметил настоятель храма священник Павел Чамахуд.

Также ученики местной школы передали украинским бойцам патриотические рисунки и собственноручно изготовленные поделки из бумаги.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ООС
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