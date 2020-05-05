Архиерей Румынской Церкви Пимен жив и находится под наблюдением медиков

Иерарх Румынской Православной Церкви, архиепископ Сучавский и Рэдэуцкий Пимен (Зайня) жив и находится под наблюдением медиков.

Как сообщает интернет-издание «Сapital», министр здравоохранения Нелу Татару рассказал, что состояние владыки Пимена стабильно, но врачи не торопятся с прогнозами из-за возраста и других болезней иерарха. По словам Татару, пока человек такого возраста, как у архиепископа Пимена, не встанет на ноги, чтобы идти домой, рано делать какие-либо прогнозы.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы дела шли хорошо. Он находится в отделении интенсивной терапии, <…> он в сознании, осталось увидеть прогресс», – подчеркнул министр.

Интернет-издание «Damboviteanul» сообщило, якобы архиепископ Пимен отошел ко Господу. В издании сослались на сделанные ранее публикации «многих монахов в стране»

Однако в тот же день официальный представитель Института инфекционных заболеваний Матей Балш рассказал, что владыка Пимен интубирован. По словам Балша, архиерея доставили в Бухарест из окружной больницы Сучавы вместе с 47-летним мужчиной.

«Это был ночной полет, который врачи назвали особой миссией, которую они выполняли, чтобы помочь пациентам в тяжелом состоянии из-за того, что в то время мест в медицинском отделении в Сучаве было недостаточно», – передало его слова интернет-издание «Suceavalive».