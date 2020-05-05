Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

"В течение 17 дней мы регистрируем от 400 до 600 заболевших в сутки по стране. При этом мы увеличиваем количество тестирований. Но мы не видим пока уменьшения заболеваемости", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник, 4 мая.

Степанов отметил, что Украина находится в состоянии карантина более 50 дней и "карантин начинает очень сильно влиять на экономику".

"По нашему убеждению, смягчения в том виде, в котором мы делаем, достаточно рискованны", - сказал он.

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