Войти | Зарегистрироваться
11:44

вторник,
05 мая
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

05.05.2020 / 10:45
Мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В течение 17 дней мы регистрируем от 400 до 600 заболевших в сутки по стране. При этом мы увеличиваем количество тестирований. Но мы не видим пока уменьшения заболеваемости", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник, 4 мая.

Степанов отметил, что Украина находится в состоянии карантина более 50 дней и "карантин начинает очень сильно влиять на экономику".

"По нашему убеждению, смягчения в том виде, в котором мы делаем, достаточно рискованны", - сказал он.

Источник

коронавирус, карантин, Минздрав
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 мая
4 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.