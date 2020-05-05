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Правоохранители задержали преступников, которые похищали иконы из храмов

05.05.2020 / 10:59
Правоохранители задержали преступников, которые похищали иконы из храмов
gp.gov.ua Источник: Центр информации УПЦ
По данным следствия, последняя кража состоялась 30 апреля из храма, расположенного в селе Михайловка Винницкой области

Разоблачена межрегиональная группа лиц, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных областях Украины, объединенных с тайным проникновением в эти помещения.

Разоблачение преступников совершено процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области, следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Тернопольской области ДВР Нацполиции, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, последняя кража состоялась 30 апреля из храма, расположенного в селе Михайловка Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года, которые в дальнейшем изъяли.

Более 70 правоохранителями на территории Одессы, Киева и Хмельницкого проведено более чем 13 санкционированных обысков. По их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и тому подобное.

Сейчас задержан организатор и двух исполнителей преступлений. Извещены о подозрении в кражах, соединенных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч. Ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины), решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения и наложения ареста на имущество.

Также проверяются на причастность к совершению этих преступлений другие лица.

Источник: Inpress.ua
иконы, УПЦ
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