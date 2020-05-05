48 нардепов просят КС признать закон о земле неконституционным

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В представлении в КС уполномоченными представителями нардепов указанные лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и нардеп от ее фракции Сергей Власенко.

В частности, нардепы заявляют о нарушении конституционной процедуры рассмотрения и принятия закона о земле.

"Процесс рассмотрения и принятия закона об обороте сельхозземель в части его осуществления по установленной процедуре и в определенное время не отвечает конституционным требованиям", - говорится в представлении.

Также депутаты заявляют, что внеочередное заседание Рады, на котором рассматривали закон о земле, созвали на 30 марта, а сам закон в целом приняли уже 31 марта.

Нардепы ссылаются на ст. 27 Регламента, согласно которой председательствующий на заседании ВР имеет право продолжать заседание лишь на 15 минут помимо определенного времени.

Кроме этого, депутаты заявили, что во время рассмотрени поправок в закон 30 марта в зале не было необходимого для принятия решений количества нардепов (226 - ред.).

В представлении депутаты просят открыть конституционное производство и признать ряд положений закон о земле такими, которые не соответствуют статьям Конституции.

Также они просят привлечь к рассмотрению дела свидетелей - нардепов И. Наливайченко, И. Кириленко, М. Цимбалюка, А. Пузийчука, В. Ивченко.

Напомним: 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене моратория на оборот земель сельхозназначения.

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