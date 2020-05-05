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Власти сообщили, что в Святогорской лавре нет заболевших COVID-19

05.05.2020 / 11:19
Власти сообщили, что в Святогорской лавре нет заболевших COVID-19
Святогорская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Больных исключительно из обитателей Святогорской Лавры на сегодняшний день нет

В Святогорской лавре и в Святогорске нет больных коронавирусом или с подозрением на эту болезнь. 

Об этом 4 мая на пресс-брифинге в Краматорске сказал начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Донецкой ОГА Александр Педенко, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Укринформ».

«По состоянию на сегодняшний день, те люди, которые обитают в Святогорской Лавре, за медицинской помощью в Славянск не обращались, лабораторное исследование не проводилось. Больных исключительно из обитателей Святогорской Лавры на сегодняшний день нет», – сообщил Педенко.

По его словам, в городе Святогорск больных COVID-19 или с подозрением на эту болезнь не зарегистрировано.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, святогорская лавра
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