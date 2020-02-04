Православные Винниччины доставили 18 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

Православные Винницкой области доставили более 18 тонн гуманитарной помощи беженцам, которые проживают в Святогорской лавре.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры, гуманитарную помощь составили продукты питания и бытовая химия, собранные волонтерами за пять месяцев.

По словам волонтёров, сбор благотворительной помощи в виде продуктов питания, бытовой химии, одежды, обуви и прочего для нуждающихся беженцев продолжается на долгосрочной основе.

В числе благотворителей — фермерство «Перлина Поділля» из Барского района и фермеры из Уланова, община села Русское Поле Закарпатской области, общины сел Лисовые Рахны, Оленовка и Великие Крушлинцы Винницкой области, Галайковский Спасо-Преображенский монастырь, православные христиане из города Бар, жертвователи из города Минск, настоятели и прихожане винницких храмов.