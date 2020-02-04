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Православные Винниччины доставили 18 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

04.02.2020 / 15:21
Православные Винниччины доставили 18 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
По словам волонтёров, сбор благотворительной помощи в виде продуктов питания, бытовой химии, одежды, обуви и прочего для нуждающихся беженцев продолжается на долгосрочной основе

Православные Винницкой области доставили более 18 тонн гуманитарной помощи беженцам, которые проживают в Святогорской лавре.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры, гуманитарную помощь составили продукты питания и бытовая химия, собранные волонтерами за пять месяцев.

По словам волонтёров, сбор благотворительной помощи в виде продуктов питания, бытовой химии, одежды, обуви и прочего для нуждающихся беженцев продолжается на долгосрочной основе.

В числе благотворителей — фермерство «Перлина Поділля» из Барского района и фермеры из Уланова, община села Русское Поле Закарпатской области, общины сел Лисовые Рахны, Оленовка и Великие Крушлинцы Винницкой области, Галайковский Спасо-Преображенский монастырь, православные христиане из города Бар, жертвователи из города Минск, настоятели и прихожане винницких храмов.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ, святогорская лавра
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