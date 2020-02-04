Катастрофа самолета МАУ: Украина настаивает на соблюдении Ираном международного права

Об этом 3 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО.

"Украина ожидает от иранской стороны неукоснительного соблюдения всех международных требований статьи 26 Чикагской конвенции и приложения 13 к ней в расследовании авиакатастрофы самолета Boeing-737-800 украинской компании «Международные авиалинии Украины», который разбился 8 января 2020 года в Исламской Республике Иран", - подчеркнул он.

По словам Данилова, Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования «черных ящиков».

«Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права », - подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Как сообщалось, в Иране заявили, что больше не будут делиться с Украиной доказательствами относительно расследования катастрофы лайнера МАУ. Тегеран принял соответствующее решение после того, как аудиозапись, переданная украинским экспертам в рамках расследования, была опубликована в украинских СМИ.

"Группа по техническому расследованию катастрофы украинского самолета... опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего одновременно с украинским. Эти действия украинцев привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами", - заявил директор по расследованию катастроф в Организации гражданской авиации Ирана Хассан Резаифар.

8 января после взлета из тегеранского аэропорта потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Пассажирами авиалайнера были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета и отрицала возможность сбивания лайнера. Однако под давлением опубликованных ведущими странами мира доказательств 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был ошибочно сбит бойцами "Корпуса стражей Исламской революции".

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из России. Это обстоятельство, а также то, что Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики", вызвало сомнения у некоторых экспертов относительно того, действительно ли украинский самолет сбили случайно.

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