Митрополит Антоний рассказал, когда подаяние милостыни не приносит пользы

Давать милостыню нуждающимся – внутренняя потребность каждого христианина, но помощь без рассуждения не приносит пользы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Церковь и общество», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Владыка Антоний объяснил, что в Дидахе («Учении Господа через двенадцать апостолов язычникам» – Ред.), где сказано, что милостыня должна запотеть в руках дающего, пока тот не узнает, кому он подает, проявляется христианская мудрость.

«Святитель Василий Великий пишет, что нужно иметь опыт, чтобы помочь тому, кто реально нуждается. Если человек помогает без рассуждения, то это не приносит пользы», – сказал митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что если мы кому-то помогаем – мы помогаем Самому Богу.

Он объяснил, что далеко не всегда разумно и полезно помогать человеку деньгами: иногда человеку нужно найти хорошего врача, иногда – помочь устроиться на работу, которая даст ему самому возможность зарабатывать себе на жизнь.

«Мы должны сделать все, чтобы ввести человека в ту реальную жизнь нашего социума, из которой человек почему-то выпал», – отметил митрополит Антоний.

Архиерей напомнил о людях, которые паразитируют на жизнях окружающих – о «профессиональных» нищих. Такие люди просят о помощи не потому, что не могут сами заработать себе на жизнь, а потому, что это стало для них привычной частью их «профессии». В качестве примера иерарх УПЦ привел случай с молодым священнослужителем, на которого нищий напал с ругательствами, когда тот вынес ему не деньги, а продукты.

По словам митрополита Антония, верующие всегда стараются помочь тому, кто нуждается в защите.

«Любой человек, христианин трудится тут на земле, используя те возможности, которые Господь ему дает для того, чтобы создать благополучие, достойную человеческую жизнь, лучшие возможности для процветания своего государства. Но не какую-то свою модель (создать – Ред.) и заменить, таким образом, ту модель государственности, которая есть на Земле», – заключил архиерей.