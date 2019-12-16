Войти | Зарегистрироваться
11:03

понедельник,
16 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Свято-Успенской Святогорской лавре 20 декабря состоится международная конференция

16.12.2019 / 10:15
В Свято-Успенской Святогорской лавре 20 декабря состоится международная конференция
montetravel.com.ua Источник: Центр информации УПЦ
В рамках конференции в помещении лаврского музея откроется фотовыставка, приуроченная к 150-летию фотографии Святогорской Успенской пустыни

В Свято-Успенской Святогорской лавре 20 декабря пройдет I международная научно-практическая конференция «Святогорские чтения 2019».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, конференция основана в текущем году.

По словам представителей оргкомитета конференции, во главе с наместником Святогорской лавры митрополитом Святогорским Арсением, ее цель – «исследование Святых Гор как уникального природного, культурно-исторического и духовного феномена на территории современной Украины».

Заявки на участие в конференции, свои доклады и сообщения, а также книги на презентацию в рамках конференции представили исследователи из Украины (Киева, Харькова, Краматорска, Славянска, Бахмута, Лимана, Святогорска), а также авторы, специализирующиеся на изучении истории Святых Гор из Москвы и Санкт-Петербурга.

Материалы конференции опубликованы в первом разделе второго выпуска альманаха Святогорской лавры «Святогорский летописец», выход из печати которого приурочен к открытию конференции.

В рамках конференции в помещении лаврского музея откроется фотовыставка, приуроченная к 150-летию фотографии Святогорской Успенской пустыни.

Кроме альманаха на конференции будут презентованы «Православный календарь на 2020 год», книга «Старец Аникита: духовный путь святости (Материалы к жизнеописанию иеросхимонаха Аникиты (князя Ширинского-Шихматова))» киевского исследователя, директора Международного института афонского наследия в Украине Сергея Шумило, научное издание «Репін і духовні святині Слобожанщини» харьковского искусствоведа Ольги Денисенко.

Оргкомитет приглашает на конференцию историков, археологов, краеведов, работников музеев и библиотек, всех, кто интересуется и работает над исследованием тематики о Святых Горах.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, святогорская лавра
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 декабря
13 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.