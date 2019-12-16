У Путина рассказали, как Зеленскому решить конфликт на Донбассе

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В США перенесли рассмотрение санкций против России
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Трамп назвал себя "лучшим другом Израиля" из Белого дома
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НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности – декларация
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Нидерланды обвинили РФ в сознательном отказе выдать Цемаха
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Франция отвергла предложение Путина о новом ракетном договоре
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Как получить круглосуточный онлайн-кредит в Украине?
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Страны ГУАМ договорились усилить сотрудничество по ЗСТ и созданию транспортного коридора
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Есть все основания привлечь Кличко к ответственности по делу УкрБуда, - эксперт
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Предприятия "Нафтогаза Украины" за 11 мес. перечислили в госбюджет почти 97 млрд грн
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МВФ затрудняется назвать дату совета директоров по новой программе для Украины
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В Музее космонавтики в Житомире появится уникальный звездолет
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Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы
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Пьяный водитель в центре Киева протаранил встречный автомобиль: погибла девушка
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На пепелище в Одесском колледже нашли тело женщины
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При пожаре в Одесском колледже пострадали больше 20 человек
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Руководство колоний воровало продукты заключенных и сбывало магазинам
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В Белый дом привезли рождественскую ель
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Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
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Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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