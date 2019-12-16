У Путина рассказали, как Зеленскому решить конфликт на Донбассе

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков отметил, что это поможет решить конфликт на востоке Украины.

"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", - сказал он.

Сегодня "Донецкая народная республика" заявила, что готова предложить Киеву новые участки для разведения сил на Донбассе.

Ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников сообщал, что контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе подготовит изменения в минских договоренностях к следующей нормандской встрече, запланированной на март 2020 года.

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