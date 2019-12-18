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ЕС: деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию

16.12.2019 / 10:23
Европейский союз считает деятельность Высшего антикоррупционного суда особенно важной, но подчерккивает, что еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию, указано в отчете ЕС по имплементации Соглашения об ассоциации.

"В борьбе против коррупции, Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября. Его деятельность особенно важна, ведь ни один чиновник еще не был осужден за коррупцию. Незаконное обогащение было повторно криминализировано. Законы о перезапуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и защите обличителей были приняты", - сообщается на сайте представительства ЕС.

Кроме того, Брюссель призывает финализировать "уголовное преследование виновных в афере с ПриватБанком".

В ЕС считают, что анбандлинг НАК "Нафтогаз" должен завершиться к концу 2019 года, однако сообщил, что воплощение реформы энергетики в Украине до сих пор остается сложным вопросом из-за действующей олигопольной структуры рынка.

"Объем торговли между Украиной и ЕС продолжил расти. ЕС сохраняет свою позицию главного рынка для украинского экспорта. Украинская экономика продолжает расти, а финансовый и банковский секторы стабилизировались. В то же время, доклад подчеркивает необходимость дальнейшего улучшения бизнес-климата и стимулов для инвесторов, в том числе в обеспечении верховенства права и поддержке борьбы против коррупции. Уровень жизни населения также должен вырасти", - указано в сообщении представительства ЕС.

В ЕС отметили достижения Украины в законодательстве касаемо бюджетной политики, таможни, дерегуляции рынка, государственных закупок, образования и здравоохранения, но подчеркивают ограниченность реформ в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

В то же время в отчете подчеркивается, что новые президент, парламент и правительство Украины заявили о своей приверженности дальнейшей имплементации соглашения об ассоциации.

"Соглашение об ассоциации продолжает сближать ЕС и Украину. Благодаря экономической части этого соглашения ЕС стал главным торговым партнером Украины. С того времени, как ЕС ввел безвизовый режим для украинских граждан два года назад, украинцы осуществили 3 млн безвизовых поездок", - сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отчет ЕС по имплементации Соглашения об ассоциации служит предисловием к Совету ассоциации Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 28 января 2020 года.

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коррупция, ЕС, ВАКС
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