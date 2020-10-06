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В ЕС еще не видят оснований говорить о "регрессе" в антикоррупции, но опасность есть

06.10.2020 / 11:47
Евросоюз пока не считает нужным обвинять украинское руководство в "регрессе" в вопросе борьбы с коррупцией.

Об этом рассказал источник в институтах ЕС накануне саммита Украина-ЕС.

Собеседник, причастный к организации саммита Украина-ЕС, подтвердил, что вопрос борьбы с коррупцией будет подниматься в контексте недостаточных усилий. Впрочем, ЕС хотя и обеспокоен последним событиями, но не видит основания говорить об откате в этом вопросе.

"О коррупции я бы не говорил, что есть регресс. Но есть риск регресса", - заявил собеседник.

"Есть целый ряд негативных решений, которые дают основание об этом (опасности регресса) говорить", - заявил он, напомнив решение Конституционного суда о назначении председателя НАБУ, проблемах с комиссией по избранию руководителя САП и т.п.

В ЕС же время недовольны результатами антикоррупционных усилий Украины.

"В конце концов, мы должны оценивать результаты борьбы с коррупцией не по созданию институтов, не по уровню прилагаемых усилий, а по результату. А где эти результаты? Кто сидит?" - объяснил свою логику представитель ЕС.

Он также отметил, что внимание ЕС в части противодействия коррупции привлекает "вопрос ПриватБанка".

Раньше от части евродепутатов звучали заявления о том, что ЕС может частично приостановить безвизовый режим, однако основанием для этого должен быть регресс в исполнении антикоррупционных требований.

Источник

саммит, коррупция, ЕС
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