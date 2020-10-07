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В 2020-2023 годах убыток "Нафтогаза" составит 21 миллиард – Минфин

07.10.2020 / 13:43
Ближайшие четыре года убытки государственной Группы "Нафтогаз" превысят 21 миллиард гривень.

Об этом Министерство финансов отмечает в отчете о фискальных рисках, который прилагается к проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год".

По расчетам Минфина, в 2020 году убытки НАК превысят 4,2 млрд грн, в 2021 году - 7,5 млрд грн, в 2022 году - 5,4 млрд грн, а в 2023 году - 4,4 млрд грн.

"Моделирование деятельности Группы "Нафтогаз" осуществлялось на основании прогнозов "НАК "Нафтогаз Украины" относительно объемов и цен реализации продукции в 2020 - 2023 годах", - отмечается в отчете.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей (на 11,2 млрд куб м, или на 37,6%) и в 2021 году - еще на 1 млрд куб м, или на 5,5% по сравнению с 2020 годом. Роста объемов реализации в 2022 - 2023 годах не предвидится.

Министерство финансов осуществляло моделирование по трем сценариям (базовый, стрессовый и оптимистический). Убыточность НАКа в 2020 - 2023 годах ожидается в каждом из них.

Напомним, в первом полугодии 2020 года НАК "Нафтогаз" получил убыток в сумме 11,5 млрд гривен.

Источник

Минфин, Нафтогаз
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