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ВВП Украины: Всемирный банк прогнозирует падение на 5,5% в этом году и восстановление на 1,5% в 2021

08.10.2020 / 09:42
Во Всемирном банке ожидают падения ВВП Украины в 2020 году на уровне 5,5% и восстановление на 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022 годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ.

Об этом говорится в Обзоре экономики Европы и Центральной Азии "COVID-19 и человеческий капитал".

"Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет. Падение ВВП в этом году ожидается на уровне 5,5%. Это меньше, чем во многих странах региона.

Однако, по нашим оценкам, восстановление экономического роста будет умеренным - 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022-м годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ. Критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранения макроэкономической стабильности", - подчеркнули во Всемирном банке.

По сравнению с июньским обзором, прогноз спада ВВП Украины ухудшили на 2 п.п., в 2021 - на 1,5 п.п.

Во Всемирном банке добавили, что согласно негативному сценарию, рост ВВП Украины в следующем году может быть еще меньше - всего 1%.

Напоминаем: Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.

Источник

Всемирный банк, ВВП
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