ВБ: ВВП Украины в этом году вырастет на 3,7%

Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

По прогнозам банка рост ВВП Украины в 2020 году ускорится до 3,7%, в 2021 году, как и в 2022-у, — до 4,2%.

Напомним, реальный ВВП Украины в III квартале 2019 года увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост рост ВВП Украины в 2019 году на 3,3%, в 2020 году — на 3,5%.

В соответствии с макропрогнозом Министерства финансов Украины, ВВП страны в 2020 году должен вырасти на 3,7%.

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