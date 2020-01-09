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"Нафтогаз" прогнозирует снижение цен на газ в начале 2020

09.01.2020 / 15:54
В начале 2020 года цены на газ на европейских энергорынках могут значительно снизиться. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью, опубликованном на странице компании в YouTube.

По его словам, на сегодня в Европе накоплены рекордные запасы газа, а в условиях продолжения транзита по территории Украины эти запасы будут распродаваться.

"Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а соответственно и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка природного газа", - отметил Коболев.

Напомним, в конце 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. При этом украинская сторона в течение пяти лет получит 7 млрд долларов за транзит, а сам контракт может быть продлен еще на десять лет. В первый год ГТС Украины доставит 65 млрд кубометров российского газа, в остальные - 40 млрд кубометров.

Источник 

газ, Нафтогаз, цены на газ
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