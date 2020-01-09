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НБУ запретил ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды

09.01.2020 / 15:23
Вступило в силу постановление Нацбанка, которое содержит прямой запрет на расходование средств из бизнес-счетов ФЛП на личные, не связанные с бизнесом, потребности.

Постановление Нацбанк опубликовал на официальном сайте 2 января.

К постановлению о порядке открытия и закрытия банковских счетов добавлен абзац о запрете на осуществление расходов со счета ФЛП на собственные нужды.

"По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с личными потребностями", - говорится в постановлении.

Также уточняется, что после уплаты налогов, сборов и других платежей ФОПы могут перечислить средства из предпринимательских счетов на личные счета. И уже с личного счета можно использовать деньги на собственные нужды.

Напомним: эта норма уже обсуждалась в августе 2019 года. Тогда в Нацбанке заявили, что она носит "технический уточняющий характер" и практически не содержит изменений для ФЛП.

"Действующие требования Инструкции уже и так предполагают, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую/независимую профессиональную деятельность, должно открыть в банке отдельные счета - для осуществления предпринимательской деятельности и для собственных нужд. Поэтому и сегодня физическое лицо-предприниматель может тратить средства из предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности", - заявляли в Нацбанке.

Источник 

Нацбанк, ФОП, бизнес-счет
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