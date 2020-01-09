ЕС распространит на "Турецкий поток" общие правила "газовой директивы"

Об этом в среду, 8 января, на брифинге для прессы заявил официальный представитель Европейской Комиссии по вопросам климатических изменений и энергетики Тим Макфи (Tim McPhie). Он ответил на вопросы болгарского журналиста о соответствии болгарской части «Турецкого потока» так называемому 3-му энергетическому пакету ЕС, учитывая то, что более 90 процентов мощностей этого газпровода законтрактовано «одной компанией», - Газпромом.

"Очень короткий ответ. Еврокомиссия отслеживает ситуацию внимательно, и мы будем применять соответствующие правила ЕС в сфере энергетики ко всем трубопроводам на территории ЕС без какой-либо дискриминации", - отметил официальный представитель Еврокомиссии.

Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин начал в среду визит в Турцию, где намерен принять участие в официальном открытии газопровода "Турецкий поток". Этот газопровод состоит из двух веток мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год газа каждая, одна из которых предназначена для поставки газа в Турцию, а другая - для транзита в страны Юго-Восточной Европы.

Продолжением этого газопровода на территории Болгарии станет "Балканский поток" с мощностью более 12 миллиардов кубометров газа в год, который соединяет этот транзитный путь с Сербией. Заинтересованность в получении газа по этому маршруту, который проложен в обход Украины, выразила также Венгрия. По сообщениям международных СМИ, президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил к участию в церемонии открытия «Турецкого потока» премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

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