Войти | Зарегистрироваться
15:03

четверг,
09 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

ЕС распространит на "Турецкий поток" общие правила "газовой директивы"

09.01.2020 / 14:21
Еврокомиссия будет применять к европейской ветке "Турецкого потока" общие энергетические правила Евросоюза, в частности, положения "Газовой директивы ЕС, которая предусматривает ограничения монопольной эксплуатации газопроводов.

Об этом в среду, 8 января, на брифинге для прессы заявил официальный представитель Европейской Комиссии по вопросам климатических изменений и энергетики Тим Макфи (Tim McPhie). Он ответил на вопросы болгарского журналиста о соответствии болгарской части «Турецкого потока» так называемому 3-му энергетическому пакету ЕС, учитывая то, что более 90 процентов мощностей этого газпровода законтрактовано «одной компанией», - Газпромом.

"Очень короткий ответ. Еврокомиссия отслеживает ситуацию внимательно, и мы будем применять соответствующие правила ЕС в сфере энергетики ко всем трубопроводам на территории ЕС без какой-либо дискриминации", - отметил официальный представитель Еврокомиссии.

Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин начал в среду визит в Турцию, где намерен принять участие в официальном открытии газопровода "Турецкий поток". Этот газопровод состоит из двух веток мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год газа каждая, одна из которых предназначена для поставки газа в Турцию, а другая - для транзита в страны Юго-Восточной Европы.

Продолжением этого газопровода на территории Болгарии станет "Балканский поток" с мощностью более 12 миллиардов кубометров газа в год, который соединяет этот транзитный путь с Сербией. Заинтересованность в получении газа по этому маршруту, который проложен в обход Украины, выразила также Венгрия. По сообщениям международных СМИ, президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил к участию в церемонии открытия «Турецкого потока» премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Источник 

газ, газопровод, ЕС, Турецкий поток
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.