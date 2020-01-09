Международные резервы Украины в 2019г выросли на 22%

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ) на сайте.

"Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка ($23 млрд в эквиваленте, согласно Инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума - в последний раз больший от вышеуказанного объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года", - говорится в сообщении.

При этом в релизе уточняется, что увеличить международные резервы в целом на $4,5 млрд за год Нацбанку удалось благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну.

НБУ отмечает, что наращивание международных резервов произошло в год проведения двойных выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране.

В течение 2019 года предложение валюты на межбанковском рынке значительно превышало спрос. Высокий уровень предложения обеспечивали украинские компании-экспортеры, прежде всего аграрии, которые, даже несмотря на некоторое ухудшение условий торговли на мировых рынках, наращивали объемы продаж, а также иностранные инвесторы, которые продали $4,3 млрд для покупки гривневых государственных облигаций. Внешнее финансирование активно привлекали государственные и частные компании. В то же время спрос импортеров на валюту был умеренным, в частности благодаря снижению мировых цен на энергоносители. Меньшими также были объемы репатриации дивидендов бизнеса за границу, говорится в сообщении.

Согласно релизу, по итогам года чистая покупка валюты Нацбанком составила $7,9 млрд, что является самым высоким показателем за последние 14 лет.

Активные продажи валюты частным сектором экономики, государственными компаниями, а также иностранными инвесторами позволил НБУ в декабре пополнить международные резервы на $2,9333 млрд (чистая покупка валюты). В частности, было куплено $1,7433 млрд по единому курсу, $510 млн - путем выбора лучшего курса и $730 млн - на аукционе. В то же время для сглаживания колебаний в сторону обесценения гривни НБУ в декабре продал в течение одного торгового дня $50 млн по единому курсу.

Согласно сообщению, в декабре на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $220,3 млн, в том числе $181,3 млн было уплачено по облигациям внутреннего государственного займа. Эти расходы были компенсированы поступлениями $514 млн, в том числе $259 млн и EUR198 млн от размещения.

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