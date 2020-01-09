Войти | Зарегистрироваться
10:29

четверг,
09 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Эрдоган и Путин открыли новый газопровод "Турецкий поток"

09.01.2020 / 09:42
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле открыли первую очередь газопровода TurkStream ("Турецкий поток").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Газопровод TurkStream начинается на российском побережье в Анапе, затем проходит более 930 километров по дну Черного моря и выходит на турецком побережье в районе города Кийикей, обходя Украину.

Эрдоган на церемонии открытия заявил, что "Турция и РФ в ходе реализации продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества" и назвал Путина "своим дорогим другом, который был архитектором этого проекта".

Путин в свою очередь выразил уверенность, что в РФ и Турция реализуют еще много совместных проектов. "Конечно же, хочу отдельно выразить благодарность президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий", - сказал российский лидер.

На церемонии также присутствовали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Перед церемонией Эрдоган и Путин провели встречу тет-а-тет, которая, по данным турецких СМИ, длилась более полутора часов.

Следует отметить, что церемония открытия была символической, поскольку газ по трубопроводу уже подается определенное время.

Турция является одним из крупнейших потребителей российского газа. Строительство TurkStream общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров началось в мае 2017 года.

Первая очередь, которая была открыта в среду, будет поставлять 15,75 миллиарда кубометров российского газа на турецкий рынок, вторая - обеспечивать российским газом через Турцию юг и юго-восток Европы.

Отметим, что Путин прибыл в Турцию 7 января после неожиданного визита в Сирию, где он встречался с Башаром Асадом. Москва и Анкара поддерживали противоположные стороны в сирийском конфликте, но достигли договоренностей о прекращении огня и совместных военных патрулях.

Источник

Путин, Эрдоган, Турецкий поток
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 января
8 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.