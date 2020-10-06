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Совет НБУ объявил недоверие и выговор замам главы Нацбанка из команды Смолия

06.10.2020 / 10:45
Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

Об этом сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Данилишин пишет, что на заседании 5 октября орган принял соответствующие меры в связи с нарушениями топ-менеджерами НБУ распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины.

По словам источника Интерфакс-Украина Глава Нацбанка Кирилл Шевченко на заседании Совета НБУ 2 октября также голосовал за объявление выговора и вынесение недоверия Рожковой и Сологубу.

Собеседник издания также уточнил, что два члена Совета НБУ воздержались в ходе принятия решения о вынесении выговора, а остальные проголосовали — за, тогда как, голосуя за выражение недоверия, один член Совета воздержался, еще один был против, а остальные такое решение поддержали.

"Оба решения являются незаконными, у Совета НБУ нет никаких полномочий – выносить выговор. Это административные отношения, а они (Сологуб и Рожкова – ред.) не являются их подчиненными", – считает источник.

Он добавил, что вопрос о вынесении недоверия был внесен на заседание членом Совета НБУ Виталием Шапраном.

Напомним: Совет Национального банка отказался назначить на второй 7-летний срок Олега чури на должность заместителя главы НБУ. Ранее он занимал эту должность 5 лет.

В июне 2020 года у заместителя председателя правления НБУ Олега Чурия заканчивался 5-летний срок полномочий. Смолий предложил Чурию снова занять эту должность - на этот раз на 7 лет.

Совет НБУ на протяжении многих лет возглавляет Богдан Данилишин, который имеет перманентный конфликт с правлением НБУ. В 2019 году Совет НБУ признал деятельность правления Национального банка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики неэффективной.

В ответ Яков Смолий намекнул на синхронность тезисов Совета НБУ во главе с Данилишиным и олигарха Игоря Коломойского с его сторонниками. По словам Смолия, часть Совета НБУ безосновательно производит отрицательную оценку политике НБУ.

Член Совета НБУ Виктор Козюк считает, что Совет НБУ втянут в политические противостояния.

Источник

НБУ, Смолий, Данилишин
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