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Повышение зарплат учителям снова "заморозили" - Геращенко

05.10.2020 / 16:48
Правительство "заморозило" повышение заработных плат педагогам, которое предусмотрено законодательством об образовании.

Фракция "Европейской солидарности" будет требовать пересмотра в бюджете на следующий год финансирование для сферы образования.

Об этом заявила 4 октября сопредседатель фракции Ирина Геращенко в Facebook.

"Сегодня День учителя. А вот и "подарок" от власти Зеленского. Зарплаты педагогов заморожены до января 2022", - написала Геращенко.

Ранее постановление Кабинета министров о зарплатах педагогам опубликовал народный депутат из "ЕС" Алексей Гончаренко.

"Напомню, что в статье 61 закона "Об образовании" прописано, что минимальный должностной оклад учителя должен составлять 3 минимальных зарплаты. Такое повышение было запланировано с 1 января 2020 года. Однако, сначала осенью прошлого года правительство Гончарука отменило это решение, а теперь этот же трюк повторил и премьер Шмыгаль", - сообщил Гончаренко.

Федерация профсоюзов также опубликовала соответствующее постановление Кабмина, по которому повышение зарплат учителям приостановлено до 1 января 2022 года.

Напомним, ранее в Министерстве образования тоже заявили, что учителя не получат повышение зарплат до конца 2020 года. Дело в том, что в государственном бюджете нет средств для повышения заработных плат работникам сферы образования.

Источник

учителя, повышение зарплат, Геращенко
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