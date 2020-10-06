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В Днепре священник УПЦ отпел воина ООС, который погиб во время тушения лесных пожаров

06.10.2020 / 12:01
В Днепре священник УПЦ отпел воина ООС, который погиб во время тушения лесных пожаров
Источник: Центр информации УПЦ
У Артема остались родители, сестра, жена и дочь

В Днепре священник Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви Константин Калашников совершил отпевание воина 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Артема Бондаренко, погибшего во время ликвидации лесного пожара на Луганщине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Днепропетровской епархии, тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа.

На войну Артем Бондаренко пошел добровольцем в 2014 году. Участвовал в боях в Донецком аэропорту, Песках, Авдеевской промзоне, Станице Луганской.

«На позициях, где была 9-я рота, произошел лесной пожар. Огонь продвигался со скоростью 60 км / ч. Уцелеть очень тяжело. Артем, проводя мероприятия эвакуации, к сожалению, выходил последним», - рассказал сослуживец Олег Колинько.

У Артема остались родители, сестра, жена и дочь.

Посмертно бойца наградят Орденом «За мужество».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ООС
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