Зеленский анонсировал, что с 2021 года Украина начнет идти к полному отказу от бумажного документооборота

"2021 год станет началом вхождения страны в режим "paper less". То есть больше никаких бумаг. Это касается всех государственных органов. И что самое главное – ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг", - сказал он, выступая 5 октября на форуме "Diia Summit".

Зеленский напомнил, что в его предвыборной программе была поставлена амбициозная цель сделать "Государство в смартфоне". "Тогда много кто крутил, простите, пальцем у виска, и говорил, что все это невозможно. Но уже через год в App Store и Google Play граждане Украины смогли загружать мобильное приложение "Дия", получать разрешения в электронном кабинете застройщика, регистрировать ФОП за 15 минут, быстрее, чем в большинстве стран мира, пользоваться сервисом "e-малятко" и получать услуги по одному заявлению в роддоме или онлайн", - отметил он.

Президент указал, что уже через год Украина стала четвертой страной Европы, где есть цифровые водительские права, и первой страной в мире, у которой есть цифровой паспорт, с помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн.

"Это только десятая часть наших больших планов и только начало пути к "цифровому государству, где сто процентов услуг будут онлайн, а бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением. Цифровая Украина – это не только удобно, это мощное экономическое развитие, ведь доля цифровой экономики в мире очень быстро растет", - заявил он.

Зеленский также напомнил, что несколько недель назад подписал указ о создании благоприятных условий для развития в Украине IT-индустрии. "Помимо этого, как неотложный определен законопроект о Diia City. Это уникальная история, согласно которой будет создана специальная юридическая и экономическая зона для креативной экономики. И мы ждем его принятия парламентом как можно быстрее", - подчеркнул он.

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