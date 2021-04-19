COVID-19 в мире: изменилась тройка лидеров по количеству новых случаев

Таковы данные сайта Worldometers

В частности, в Индии зафиксировали более 275 000 новых заражений, в Турции - почти 56 000, в США - более 43 000 случаев.

Кроме того, почти 43 000 больных зарегистрировали в Бразилии, а во Франции - более 29 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Колумбия.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.

Умерли за сутки 9 323 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 120 524 398 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 032 638 смертей от COVID-19.

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