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COVID-19 в мире: изменилась тройка лидеров по количеству новых случаев

19.04.2021 / 10:16
За минувшие сутки в мире диагностировали почти 707 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, Турции и США, Украина занимает 12 место в мире, 5 - в Европе.

Таковы данные сайта Worldometers

В частности, в Индии зафиксировали более 275 000 новых заражений, в Турции - почти 56 000, в США - более 43 000 случаев.

Кроме того, почти 43 000 больных зарегистрировали в Бразилии, а во Франции - более 29 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Колумбия.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.

Умерли за сутки 9 323 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 120 524 398 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 032 638 смертей от COVID-19.

Источник

коронавирус, COVID-19
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