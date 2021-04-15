Вывода ВСП нет, законных оснований для ликвидации ОАСК нет, новых судей назначать некому, – эксперт

Как передает Капитал, об этом у себя в Facebook написала политолог Елена Дьяченко.

«Ликвидацию Окружного административного суда Киева в пояснительной записке к своему вчерашнему законопроекту № 5369 президент объяснил петицией на сайте президента. Стоит ли упоминать, что среди законных оснований для ликвидации судов нет такого основания как петиция на сайте президента, а есть изменение территориального устройства страны, изменение карты судов законом о судоустройстве (чего не происходило), либо бюджетная экономия, но и ею тоже ликвидацию ОАСК не пытались обосновать», — отмечает эксперт.

«Получив петицию, пишет президент, он сразу обратился за выводом в ВСП. Тут стоит отметить, что обязательное консультативное заключение на вчерашнему законопроекту президента „Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду“ ВСП еще не давал (либо он еще не опубликован), а дал полтора месяца назад на законопроект об объединении ОАСК с Киевским окружным административным судом в один общий суд Киева и области „Про ліквідацію та утворення окружних адміністративних судів, юрисдикція яких поширюється на територію Київської області та міста Києва“. То есть обязательного вывода ВСП на законопроект нет, но в пояснительной записке президент пишет, что есть, и что ВСП в целом не против.

И Высшей квалификационной комиссий судей, которая назначает судей, тоже нет, то есть назначить судей в новый суд, создаваемый президентом на месте ОАСК, сейчас некому», — отмечает Дьяченко.

Таким образом, одна приходит к выводу, что законных оснований для ликвидации ОАСК нет, вывода ВСП нет и ВККС тоже нет.

«Суды у нас ликвидируются, „потому что петиция“ (согласно пояснительной записке президентского законопроекта), а КСУ заблокирован, „в честь седьмой годовщины Майдана“ (это цитата из Указа президента). Ну и кто-то рассказал президенту, что такие его действия повысят к нему доверие граждан», — возмущается политолог.

Как сообщалось, 13 апреля Зеленский внёс в Верховную Разу как неотложный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» в связи с его неэффективностью и отсутствием доверия со стороны украинцев.

После этого глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк написал в Фейсбук, что спокойно относится данному решению. При этом он считает, что за этим решением стоят иностранцы и проплаченные ими активисты, которые всё больше управляют украинским государством.

В пресс-службе ОАСК, в свою очередь, заявили, что многочисленные публикации в СМИ о низком рейтинге доверия населения к судам не соответствуют действительности, и что суды находятся под давлением негативной информационной кампании в СМИ.

Позже на сайте на сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта № 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.