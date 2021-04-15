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В Киеве продлили усиленный карантин

15.04.2021 / 09:01
В Киеве продлили усиленный карантин
В Киеве на 2 недели продолжили усиленный карантинный режим.

Об этом заявил на брифинге 14 апреля мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям в городе приняла решение о продлении суровых ограничительных мер в нашем городе на 2 недели, то есть до 30 апреля".

В телеграм-канале Кличко указывается, что до 30 апреля:

-останутся закрытыми все школы и детские сады;
-весь общественный транспорт - и наземный, и метро – будут работать пока по специальным пропускам, то есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры;
-заведения общественного питания работают только на вынос или доставку;
-не работают продуктовые ярмарки.

Напомним: С 5 апреля в Киеве действует усиленный карантин.

Источник

коронавирус, карантин, Киев
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