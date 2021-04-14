Благодаря залогу 2 млн грн, внесенному от ОПЗЖ, Юрий Дудкин вышел на свободу

Во время брифинга, который транслировали в эфире на телеканале «Перший Незалежний» Юрий Дудкин заявил, что дело против него – это спецоперация, а все документы были сфабрикованы.

Политическая партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла решение о внесении 2 000 000 гривен залога за журналиста Юрия Дудкина во вторник, 13 апреля, перед заседанием Верховной Рады Украины. Об этом в эфире «Першого Незалежного» сообщил народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Черный.

По его словам, в тот же день весь залог был уплачен и оформлены все необходимые документы.

«По залогу. Это решение фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь". Оно было принято вчера утром перед пленарным заседанием Верховной Рады. До конца дня эта задача была реализована – залог отвезли, необходимые документы оформили. Сегодня утром мы получили необходимые ответы из суда и соответственно они были переданы в изолятор. Мы ожидали, когда осуществится выход Юрия Анатольевича», – пояснил Виктор Черный.

Юрий Дудкин поделился дальнейшими планами. Он подчеркнул, что продолжит работать на благо Украины, и заверил, что будет являться на заседания судов, на допросы следователей.

«Я полностью отвергаю все обвинения, потому что никогда в подобных вещах, по подобным статьям меня даже не пытались обвинять. Я четверть своей жизни отдал служению Родине в Вооруженных Силах», – сказал он и подчеркнул, что в свое время имел доступ к секретным документам, однако он уже 20 лет находится на пенсии, поэтому обвинять его сейчас в измене – бессмысленно.

Дудкин отметил, что свою точку зрения в отношении действующей власти и тех негативных, деструктивных процессов, которые происходят в стране, он будет продолжать высказывать, и здесь нет никакой измены, это – свобода слова и инакомыслие. Он подчеркнул, что власть, которая с этим борется, – преступная.