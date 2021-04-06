Войти | Зарегистрироваться
19:17

вторник,
06 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Черный: ОПЗЖ поддержит любую политсилу, которая будет выступать против беззакония власти и за процветание Украины

06.04.2021 / 18:23
«Оппозиционная платформа – За жизнь» поддержала митинг в защиту партии Шария, который состоялся сегодня под зданием Окружного административного суда города Киева, потому что считает действия власти в отношение этой политсилы – беззаконием.

Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Черный.

«Сегодня мы пришли для того, чтобы зафиксировать позицию нашей партии относительно политического террора, который в Украине развернула действующая власть. Особо обидно наблюдать ситуацию, когда гарант Конституции, который должен защищать ее, эту Конституцию, попирает и "пляшет на ней с бубном". Это недопустимо», – подчеркнул парламентарий.

Также он заявил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» готова поддержать любую политическую силу, которая будет «справедливо требовать от этой власти выполнения закона и Конституции Украины». Именно поэтому представители ОПЗЖ пришли сегодня на митинг в поддержку партии Шария.

«Они нам возможно и конкуренты, но мы их так не воспринимаем, потому что мы все вместе, я считаю, хотим одного: хотим, чтобы Украина стала действительно независимым государством и хотим процветания для нашей страны», – сказал Виктор Черный.

Народный депутат сообщил, что ОПЗЖ уже обнародовала заявление, где изложена жесткая позиция политсилы по поводу возможного закрытия партии Шария.

«Наша партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» сделала заявление, на сайте это заявление есть. Оно очень жесткое, очень прямое и очень правильное. Мы выступаем за то, чтобы в Украине был порядок, чтобы нормы права соблюдались в полной мере, и чтобы Украина была действительно правовым государством, как записано в Конституции, а не то, что устроила действующая власть», – сказал в заключение Виктор Черный.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.

ОПЗЖ, Черный, партия Шария
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.