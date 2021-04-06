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ОПЗЖ: В местных советах «слуги народа» учатся у Зеленского беспределу, рейдерским захватам и уничтожению СМИ

06.04.2021 / 18:17
Воодушевившись преступным примером рейдерских захватов собственности и уничтожения независимых СМИ, который подают Президент Украины Зеленский и СНБО, представители партии «Слуга народа» в местных органах власти лично совершают нападения и расправы над журналистами и работниками СМИ.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», в котором осуждают нападение на журналистов ТРК «Инфо-центр».

В партии рассказали, что во вторник, 6 апреля, около 9:30, было совершено нападение на журналистов КП ТРК «Инфо-центр» (56% уставного капитала принадлежит Селидовской ОТГ, которую возглавляет представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виталий Викторович Нешин).

Эта телекомпания, проинформировали в политсиле, является одной из трех ТВ с аналоговым сигналом, работающих недалеко от зоны ООС и имеющих разрешение на вещание в аналоговом режиме.

«Не предъявляя никаких официальных запросов и обращений, а также своих удостоверений, секретарь Селидовского городского совета Руслан Суков (квота «Слуги народа») и депутат Мухамедвалиева пытались силой забрать уставную и первичную документацию КП, прибегая к личным оскорблениям, угрозам и давлению. В результате директор КП ТРК «Инфо-центр» Каразамфир Елена Леонидовна в предынфарктном состоянии на скорой помощи была отправлена в больницу», – сообщили в ОПЗЖ.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» расценивает действия представителей партии «Слуга народа», а также действия партий «Порядок» и «За майбутнє», поддерживающих их ставленника-«слугу», как инструмент давления на их партию, в частности путем прессинга и преследования членов семей, поскольку муж директора телекомпании Каразамфир Сергей Степанович является депутатом от «Оппозиционной платформы – За жизнь».

В партии заявили, что рейдерский и силовой захват телеканала ‒ это еще одно свидетельство уничтожения свободы слова в стране, продолжения Зеленским и его окружением преступного курса на уничтожение объективных телеканалов, начало которому было положено, когда власть закрыла телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK и стала вводить антиконституционные санкции против украинских граждан и юридических лиц.

«Эта расправа и рейдерский захват являются следствием полной безнаказанности, беспредела и правового нигилизма, которые с подачи Президента Зеленского становятся сегодня нормой в нашей стране», – резюмировали в ОПЗЖ.

СНБО, Медведчук, Зеленский, ОПЗЖ
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