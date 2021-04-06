"Постковидный" синдром: врач назвал симптомы

Симптомы могут проявляться со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека.

Об этом заявил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров, сообщает пресс-служба Минздрава.

Наиболее типичными и частыми жалобами пациентов являются:

изменения на рентгенограммах или компьютерных томограммах органов грудной полости очень часто они субтотальные или вообще тотальные. После тяжелого течения болезни длительное время пациенты нуждаются в вспомогательной респираторной поддержке;

дискомфорт со стороны сердечно-сосудистой системы;

неврологические расстройства, например, длительная слабость в течение нескольких недель даже после легкого течения, нарушение сна и выраженная слабость.

когнитивные расстройства - нарушение памяти и функций высшей нервной системы.

"Хотя по состоянию на сегодняшний день нет четких рекомендаций медицинского лечения постковидного состояния, однако большинство рекомендаций ЕС и США сводятся к восстановительной терапии, физической реабилитации, полноценному питанию и нормальному сну", - отметил врач.

Напомним, в Киеве усилили локдаун. Для проезда в общественном транспорте теперь нужен спецпропуск.

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