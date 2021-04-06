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Священник УПЦ расскажет об опыте основания детского хосписа в новом выпуске «Вера в большом городе»

06.04.2021 / 17:21
Священник УПЦ расскажет об опыте основания детского хосписа в новом выпуске «Вера в большом городе»
Источник: Центр информации УПЦ
Отец Дионисий рассказал о том, что главная задача выездной паллиативной службы - улучшить качество жизни детей с неизлечимыми заболеваниями и их семей

Паллиативная помощь детям - это не тема ухода из жизни, а возможность подарить счастливое детство и наполнить отведённые Богом дни - счастьем.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в новом выпуске на ютуб-канале «Вера в большом городе» 15 апреля расскажет основатель «Крымского детского хосписа» иерей Украинской Православной Церкви Дионисий Волков.

«Мы служим с ангелами. Это ангелы, которых Господь доверил нам послужить им в тот период времени, который им отмерян на земле… Одна из важных философских линий в оказании паллиативной помощи - чтобы жизнь этих детей была наполнена красками, и они ощущали себя счастливыми, получая то, что детям и положено. Мы устраиваем дни рождения, отправляем на интересные мероприятия. Например, сейчас мы узнали, что многие паллиативные семьи не были на море, даже живя в Крыму. Это из-за того, что очень сложно транспортировать ребенка, слабо развита доступная среда для передвижения с таким ребенком и очень высокие цены, часто недоступные для семьи. Летом мы отправляли наших подопечных на несколько дней просто отдохнуть и получить разгрузку. Это очень помогает, ведь многие фактически заперты дома», - отметил священник.

Отец Дионисий рассказал о том, что главная задача выездной паллиативной службы - улучшить качество жизни детей с неизлечимыми заболеваниями и их семей.

В команду входят координаторы, психологи, юристы, социальные работники, волонтеры.

«Мы помогаем улучшить качество жизни паллиативных детей. Это и психологическая помощь, помощь социального работника, потому что многие семьи не знают, как оформить паллиативный статус, многие врачи в регионах этого не знают. Также психологическая служба занимается поддержкой здоровых детей в семьях с паллиативным ребенком. У многих есть братья и сестры. При изучении этого вопроса мы столкнулись с тем, что эти дети очень недополучают внимания и даже разъяснения того, что происходит. Мы максимально делаем акцент на том, чтоб работать с братьями и сестрами паллиативного ребенка и помочь им быть стойкими в этой жизни», - поделился иерей Дионисий.

Священник рассказал об опыте функционирования «Дома для мамы», где женщины, которые в силу разных обстоятельств оказались на улице, могут пережить сложный период и получить поддержку.

В «Доме для мамы» с женщинами работает психолог, помогают найти решение гуманитарных и социальных вопросов, обучиться профессии.

Новый выпуск «Вера в большом городе» с отцом Дионисием Волковым можно увидеть на ютуб-канале проекта, позже программу покажут на телеканале «Спас».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Дионисий Волков
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