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В РПЦ ждут новой встречи в «амманском формате» для решения церковного раскола в Украине

06.04.2021 / 18:43
В РПЦ ждут новой встречи в «амманском формате» для решения церковного раскола в Украине
Источник: Патриархия.ру
Митрополит Иларион напомнил, что новая встреча Предстоятелей, как и встреча в Аммане, будет созвана Предстоятелем Иерусалимской Церкви - Матери всех Церквей

Русская Церковь поддерживает проведение встреч Поместных Церквей для поиска путей выхода кризиса, вызванного церковным расколом в Украине.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Намерение продолжить братские встречи Предстоятелей и представителей Поместных Церквей еще год назад высказали все делегации, принимавшие участие во встрече в Аммане в феврале прошлого года. Тогда они выразили пожелание, как сказано в коммюнике, собраться «предпочтительно до конца этого года». Конечно, в то время никто из нас еще не знал о пандемии, о том, что многим планам не суждено будет сбыться. Поэтому неудивительно, что спустя год после Амманской встречи Патриарх Иерусалимский Феофил в своем послании напоминает о намеченных ранее планах», - отметил митрополит Иларион.

По словам главы ОВЦС Русской Православной Церкви, несмотря на то, что риск заболеваемости коронавирусом в мире по-прежнему высок, карантинные меры в некоторых странах постепенно ослабляются и «перспектива проведения в обозримом будущем новой встречи Предстоятелей представляется возможной», но говорить о конкретных сроках ее проведения, пока преждевременно.

Митрополит Иларион напомнил, что новая встреча Предстоятелей, как и встреча в Аммане, будет созвана Предстоятелем Иерусалимской Церкви - Матери всех Церквей.

«Русская Церковь, со своей стороны, поддерживает проведение подобных мероприятий, направленных на поиск путей выхода из межправославного кризиса и восстановления единства», - подчеркнул митрополит Иларион.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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