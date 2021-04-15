Освобождение Дудкина - это три повода для оптимизма, - Куракин

Так политический обозреватель Алексей Куракин прокомментировал в Facebook освобождение военного эксперта Юрия Дудкина, который был задержан сотрудниками СБУ в конце февраля по обвинению в государственной измене.

«Юрий Дудкин вышел на свободу из СИЗО СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве. Это хоть и не окончательный, но все же итог почти двухмесячной борьбы политсилы Виктора Медведчука за политического эксперта и блогера», - сообщил журналист.

По словам Куракина, в украинском обществе доминирует мнение, что власть с помощью «дела Дудкина» пыталась заставить замолчать трезво мыслящих людей.

«Где доказательства «подрывной деятельности» и связи с «российскими спецслужбами»? Их не было тогда - и сегодня тоже нет. Какое право имеет власть - без судебного разбирательства и доказательств вины! - навешивать на граждан ярлыки «агентов»? С каких пор участие в эфирах телеканалов других государств (в данном случае - России) стало уголовно наказуемо?» - подчеркнул журналист.

«Неужели из Конституции Украины вычеркнули положения о свободе слова, о праве на свободу мысли и на свободное выражение своих взглядов и убеждений? С каких пор идеология постмайданной власти стала обязательной для всех граждан, хотя это прямо противоречит Конституции? Не хочет ли власть таким циничным образом запугать адекватно мыслящих людей и заставить их замолчать?» - задался вопросами он.

Куракин отметил, что Дудкин вышел из СИЗО, потому что за его свободу боролись депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука.

«А общественный запрос, что естественно - порождает активную реакцию той политической силы, для которой диалог с народом не является банальным «фантиком» для заманивания избирателя. Была подана апелляционная жалоба о смягчении меры пресечения, ряд народных депутатов от ОПЗЖ Медведчука подписали ходатайство о взятии Дудкина на поруки. Наконец, 12 апреля 2021 года суд изменил меру пресечения со взятия под стражу без права залога на взятие под стражу с правом залога в 2 миллиона гривен. И залог собрали и внесли Виктор Черный и другие депутаты «Оппоплатформы», - уточнил журналист.

По мнению Куракина, в связи с освобождением Дудкина есть три повода для сдержанной радости и осторожного оптимизма.

«Во-первых, очевидно, что многие судьи и правоохранители не желают участвовать в правовом беспределе, что начался с закрытия оппозиционных каналов и преследования оппозиционных политиков. Ведь не просто так судья решил смягчить меру пресечения Дудкину - а потому, что прокуроры и следователи СБУ за полтора месяца так и не осилили предоставить доказательства «подрывной деятельности», - расставил точки над «i» журналист.

«Отсюда второй момент - «акция запугивания» украинцев все больше превращается в фарс а-ля «95 квартал». Многие люди теперь будут воспринимать все эти санкции, запрет телеканалов, незаконные решения СНБО и т. д. в том смысле, что это такая же туфта, как и «дело Дудкина», - заключил журналист.

«И, самое главное - политсила Медведчука продемонстрировала на примере Дудкина, что способна и умеет эффективно защищать своих сограждан. Порохоботы и «партия войны» в целом, депутаты от партии «Голос» и прочие иностранные агенты, которые радовались аресту Дудкина, в день его выхода из СИЗО испуганно замолчали…» - сделал вывод политический обозреватель Алексей Куракин.