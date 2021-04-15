Войти | Зарегистрироваться
14:14

четверг,
15 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

У Путина назвали условие деэскалации ситуации возле границ Украины

15.04.2021 / 13:19
В Кремле назвали условие деэскалации ситуации возле украинских границ, куда РФ стягивает свои войска. В России хотят, чтобы Украина отказалась от "провокационных действий".

Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он заявил, что обеспокоенность из-за перемещения российских войск в Кремле считают безосновательной.

"Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий", - заявил Песков.

Отметим, что сегодня Россия начала военные учения в Черном море. В море экипажи кораблей проведут одиночные и общие зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Кроме того, в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.

Все это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. При этом в России считают "ответственной" за обострение на Донбассе именно Украину.

Источник

Путин, РФ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.