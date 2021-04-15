В Запорожской области верующие УПЦ передали продуктовые наборы для многодетных и семей с детьми-инвалидами

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12:48
Страны ЕС официально договорились о введении COVID-паспортов - Reuters
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10:47
Блинкен заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля быстрее из-за действий Китая
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17:20
Патриарх Кирилл рассказал, как избавится от зла, если оно овладело человеком
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13:51
Немецкие политики обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального
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11:47
Южноафриканская мутация Covid может "обходить" прививки Pfizer – исследователи
- 12:48
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10:54
Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда
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09:42
J.P. Morgan прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 5,6%
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14:21
Рада отклонила все три проекта постановлений о возврате льгот на э/э и госрегулировании цены газа
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15:17
Реструктуризация валютных ипотечных кредитов: комитет Рады поддержал закон
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11:19
Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России
- 10:54
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10:24
В Турции во время раскопок во дворце Топкапы нашли галерею римского периода
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11:25
На Закарпатье снег засыпал дерева, котоые успели зацвести
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11:32
В Китае создали робота, который заваривает кофе без вмешательства человека
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13:10
Столичная полиция за сутки обнаружила 173 "карантинных" нарушения
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11:08
Дело 15 участников стрельбы в Броварах передали в суд
- 10:24
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