Организовав масштабные акции в честь Дня Победы, ОПЗЖ Медведчука выразила мнение большинства украинцев – Куракин

Об этом пишет в Facebook политический обозреватель Алексей Куракин.

«Но иногда становится жутко и страшно. Оттого, что понимаешь – этот вымысел, увы, становится сбывшимся пророчеством. Когда видишь, как в столице Украины, где был фашистский концентрационный лагерь смерти для советских военнопленных Stalag 339 Kiew-Darniza, где был Сырецкий концентрационный лагерь, в котором расстреливали киевлян, военнопленных и участников «Матча смерти» из киевского «Динамо», где массово уничтожали людей в Бабьем Яру, при попустительстве трусливых лицемеров из власти маршируют фанаты СС и фашиствующий молодчик кидает «зигу» в лицо седому ветерану», – возмущается журналист.

«Потому, что стоит нам дать слабину, забыть свою историю, униженно потупив взгляд однажды сказать, стесняясь подвига своих дедов и прадедов – да, мол, не все так однозначно, то уже нас погонят сквозь оцепление и лай овчарок в новенький «сталаг». И, поверьте, стоящие в оцеплении каратели не будут ни политкорректными, ни толерантными», – поясняет автор.

В связи с этим Куракин выражает благодарность Виктору Медведчуку и его единомышленникам за уважительное отношение к Дню Победы 9 мая, который отмечают большинство украинцев.

«Поэтому Виктору Медведчуку и его соратникам из «Оппозиционной платформы – За жизнь» – простое, человеческое СПАСИБО!» – подчеркивает журналист.

Куракин поясняет, что Медведчук с соратниками в честь Дня Победы организовали масштабные мероприятия по всей Украине.

«За то, что потребовали от властей «жесткой реакции на попытки реабилитации нацизма в Украине». За организацию во многих городах Украины мероприятий по возложению цветов и чествованию ветеранов. Да, стариков тоже кто-то должен защищать и охранять в этот день! За создание общественного движения «Украинский фронт защиты исторической памяти», – говорится в посте журналиста.

«За автопробеги, посвященные Дню Победы, в Киеве, Днепре, Павлограде, Херсоне и еще сотнях городов Украины. Например, в Киеве в автопробеге лично приняли участие Виктор Медведчук и другие лидеры партии. Автоколонна стартовала от постамента с танком Т-34 на проспекте Победы, затем участники автопробега посетили Стелу Победы, потом памятник освободителю Киева генералу Ватутину и Вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата в Парке Славы. За марш «Оппозиционная платформа – За жизнь» против фашизма» по Грушевского и другим центральным улицам Киева», – отмечает журналист.

По словам Куракина, «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука стала единственной политической партией, которая по поводу Дня Победы солидарна с позицией большинства украинцев.

«За то, что оказались единственной политической силой, которая не побоялась продемонстрировать – есть и другая Украина. И эта другая Украина представляет большинство простых украинцев – потому, что в сумме 72% украинцев в свежем опросе «Демократических инициатив» высказались за то, чтобы праздновать День Победы / 8 мая и 9 мая вместе. Украина, которая не стесняется слов «День Победы», «наша история и память», «Великая Отечественная война», «подвиг советского народа», «солдат – освободитель». И многих других слов, образов и символов, которые марионеточная власть и их заокеанские кукловоды пытаются девальвировать и вымарать из нашей памяти», – заключает политический обозреватель Алексей Куракин.