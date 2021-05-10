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В РПЦ обеспокоены развитием международной ситуации, которая может привести к войне

10.05.2021 / 16:30
В РПЦ обеспокоены развитием международной ситуации, которая может привести к войне
Источник: mospat.ru
Митрополит Иларион указал на то, что ряд политиков позволяет себе в популистских целях безответственные заявления, особенно опасные в нынешней ситуации

У многих современных людей утрачено представление о том, что война – это зло.

Как сообщает mospat.ru, в эфире программы «Церковь и мир» глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) поделился тревогой, которую вызывает у него развитие международной ситуации.

«Я думаю, что если все это не остановится и не прекратится в какой-то момент, то может привести к очень печальным последствиям», – полагает митрополит.

Владыка с сожалением отметил, что у многих современных людей утрачено представление о том, что война – это зло: «Мы уже 76 лет живем в ситуации мира. Тех людей, которые еще помнят войну, остается все меньше и меньше. А на смену им приходит молодежь, которая иногда настроена очень воинственно».

Митрополит Иларион указал на то, что ряд политиков позволяет себе в популистских целях безответственные заявления, особенно опасные в нынешней ситуации, «когда весь мир является пороховой бочкой, когда накоплен огромный арсенал ядерного оружия и когда в отсутствии сдерживающих факторов использование вооружений может привести к глобальной катастрофе».

«Поэтому я уповаю на то, что политики по обеим сторонам конфликта сделают все возможное для того, чтобы его остановить, направить переговоры в мирное русло и, как это не раз было в прошлом, избежать тотального столкновения и глобальной войны», – подчеркнул архиерей.

Упомянув Карибский кризис, когда мир оказался на грани глобальной катастрофы, митрополит Волоколамский Иларион отметил: «Но тогда все-таки у политических руководителей хватило мужества и мудрости, чтобы остановить этот очередной виток гонки вооружений. Я надеюсь, что этой мудрости хватит и сегодня».

 

Источник: Inpress.ua
война, РПЦ, митрополит Иларион
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