Войти | Зарегистрироваться
14:26

среда,
24 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ОПЗЖ: Обвинение Юрия Дудкина в государственной измене – это очередной этап репрессий украинской власти

24.02.2021 / 13:30
Владимир Зеленский продолжает делать из Украины полицейское государство, в котором расправа над инакомыслящими становится основным инструментом сохранения режима. Подтверждением этому стал очередной этап репрессий против оппозиции и ее сторонников, в частности, обвинение политического эксперта Юрия Дудкина в государственной измене.

Об этом сказано в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Не имея возможности вести содержательный диалог со своими оппонентами в правовом поле, власть идет на уничтожение независимых телеканалов, введение санкций против оппозиционных политиков и членов их семей, начинает преследование тех, чьей единственной "виной" является наличие собственного мнения, готовность защищать и отстаивать свою позицию», – говорится в заявлении оппозиции.

Также уточняется, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» предлагает Юрию Дудкину правовую помощь в защите его конституционных прав, чести, достоинства и деловой репутации.

«Уверены, что профессиональные юристы смогут зафиксировать все обстоятельства незаконной расправы, которая в современной Украине стала нормой, установить непосредственных исполнителей и получить доказательства, обличающие заказчиков этой расправы», – сообщили в ОПЗЖ.

Кроме того, в оппозиционной партии уверены, что сегодня украинцы стали свидетелями того, как власть уничтожает всех, кто может составить конкуренцию действующему Президенту, допуская массовые нарушения законодательства и конституционных прав своих граждан.

«Наша партия будет последовательно и настойчиво, используя правовые механизмы, бороться с ложью и беспределом, ставшими основой деятельности нынешней власти. И мы обязательно победим, потому что противозаконный характер действий Зеленского и его окружения сегодня очевиден не только украинскому обществу, но и зарубежным политикам и средствам массовой информации», – сказано в заключении заявления партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией, включая личные репрессии, возбуждение уголовных дел и давление на бизнес. Однако, парламентарий подчеркнул, что оппозиция готова жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

ОПЗЖ, Дудкин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 февраля
23 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.