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Готовится телефонный разговор между Байденом и Зеленским – глава МИД Украины

24.02.2021 / 13:50
Готовится телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются. Состоялся мой разговор с государственным секретарем Блинкеном (Энтони Блинкен - ред.). Состоялся разговор между министрами обороны Соединенных Штатов и Украины. Наше посольство в Вашингтоне поддерживает буквально ежедневный регулярный контакт с Советом национальной безопасности США. Поэтому взаимодействие уже налажено, и один из вопросов, над которым мы работаем активно, - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Киеве 23 февраля.

Источник

Байден, Кулеба, Зеленский
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