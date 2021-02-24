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Манукян: Маленькому тирану больше не нужны политические оппоненты

24.02.2021 / 14:15
«Маленькому тирану больше не нужны политические оппоненты. Похоже, Зеленскому приятнее оставаться фактически в пустоте, в кругу Порошенко и Тимошенко, которые уже никогда путем честных выборов не смогут вернуть себе былые позиции и государственные посты».

Так политолог Вадим Манукян прокомментировал санкции против Медведчука.

«Именно поэтому он решил устранить своих главных политических конкурентов – Виктора Медведчука и Анатолия Шария. Ввел персональные санкции за финансирование терроризма – и нет конкурента, обвинил второго в государственной измене – и поляна полностью зачищена», – написано в публикации политического эксперта.

Однако, считает Манукян, Зеленский решил пойти еще дальше и устранил из игры сразу еще и Оксану Марченко, которая оставалась надежным тылом Виктора Медведчука и никогда не помышляла о политике. Теперь Марченко заявила о вступлении в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В сообщении политолога говорится, что Виктор Медведчук уже объявил санкции Зеленского репрессиями, а его супруга Оксана Марченко может стать символом борьбы за перемены на Украине.

Эксперт убежден, что ситуативный союз оппозиционных сил на Украине сейчас стал бы самым мощным оружием в борьбе против «зеленого» ига, а «Медведчук в итоге может стать Президентом».

«Владимир Зеленский окончательно оформил статус диктатора и запомнится автором немыслимых по размаху доселе на Украине политических репрессий за инакомыслие», – резюмировал Вадим Манукян.

Медведчук, Марченко, Манукян
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