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В Украину доставили первую вакцину от COVID-19

24.02.2021 / 14:21
В Украину прибыла первая партия вакцин AstraZeneca - 500 000 доз, их хватит на прививку против COVID-19 для 250 тысяч человек.

Об этом сообщают "Суспільне", МОЗ

Информацию о том, что первая партия вакцины прибыла в Украину подтвердили в Минздраве.

Также в министерстве предоставили видео после приземления самолета с вакциной и начала разгрузки препарата.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в настоящее время "срочно растаможивают груз и вакцина сразу поедет в регионы".

Далее планируют начать делать прививки согласно с первым этапом вакцинации.

Эффективность вакцины AstraZeneca колеблется от 62% до 90% в зависимости от дозировки.

Это вакцина с использованием вирусных векторов на основе аденовируса, что вызывает простуду у шимпанзе.

Она содержит генетический материал коронавируса, который помогает иммунной системе распознавать вирус.

Напомним: 21 февраля в Индии отгрузили первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca для Украины. По прибытии их распределят между регионами. Этих доз хватит на прививку против COVID 250 тысяч человек.

22 февраля Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения против COVID-19.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вакцина Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сейчас прибывает в Украину, официально зарегистрирована.

Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до 5 рабочих дней.

Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

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коронавирус, вакцина
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