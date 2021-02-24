Американские СМИ раскритиковали неудачную попытку Зеленского добиться расположения Джо Байдена, вводя санкции против Медведчука

Об этом пишет популярный американский интерент-ресурс National Interest.

«Вот уже несколько недель Зеленский посылает множество частных и публичных сообщений (Джо Байдену. – Ред.) "позвони мне!" Он отчаянно хочет поговорить по телефону с новым американским Президентом», – сообщает издание.

По мнению американских журналистов, именно желание привлечь внимание главы Белого дома побудило Зеленского дать большое интервью одному из американских интернет СМИ.

«Иностранный корреспондент Джим Брук из Ukraine Business News отметил, что выбрал украинский Президент Axios не случайно. Этим изданием когда-то руководила Эван Райан – жена госсекретаря Энтони Блинкена», – информирует National Interest.

Также ресурс уточняет, что это был первый, но не единственный сигнал Зеленского, который он посылал, чтобы «умаслить» Байдена.

«Начатое Украиной уголовное расследование по факту вмешательства в президентские выборы 2020 года в США, по сути, не имеет никакого смысла, кроме попытки Зеленского обратить на себя внимание Штатов», – пишет издание, уточняя, что эту же цель имело и изгнание из президентской партии народного депутата Александра Дубинского, после того, как его внесли в санкционный список США за якобы вмешательство в американские выборы. Вышвырнуть Дубинского было еще одним способом показать Вашингтону, что Зеленский обращает на себя внимание.

Следующим, по мнению американского СМИ, «украинским приветом» для главы Белого дома стали санкции в отношении китайских предпринимателей, которые собирались приобрести украинское авиапредприятие «Мотор Сич».

«После того, как Соединенные Штаты добавили компанию Skyrizon Aviation в список угрожающих национальной безопасности США, Киев ввел санкции против китайских компаний, в том числе и Skyrizon, которые намеревались приобрести украинский авиационный "Мотор Сич"», – отмечает ресурс.

И последним, самым выразительным «сигналом» Зеленского National Interest считает закрытие трех украинских оппозиционных телеканалов и санкции, введенные Киевом в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Многие украинские эксперты считают, что этот шаг был политическим. Рейтинги Зеленского падали, а рейтинги "Оппозиционной платформы" росли», – отмечается в статье на американском сайте.

Далее издание подчеркивает, что отчаянное желание Зеленского поговорить с Байденом – очевидно, но не взаимно.

«Американские эксперты сомневаются, что это произойдет, учитывая все укоренившиеся в Украине интересы и неспособность Зеленского их сдерживать», – говорится в заключении статьи National Interest.

Ранее, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения Президенту неизбежно придется нести ответственность.