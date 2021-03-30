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ОПЗЖ: Байден, Меркель, Путин и Макрон «потеряли» Зеленского

30.03.2021 / 12:00
Фактическое исключение Президента Украины Владимира Зеленского из клуба лидеров государств, ведущих переговоры на высшем уровне, – закономерный итог невыполнения Киевом Минских соглашений, а также отказа от реализации договоренностей «нормандской четверки», зафиксированных в парижском коммюнике от 9 декабря 2019 года.

Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле напомнили, что пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил: Москва продолжает согласовывать с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции лидеров России, Германии и Франции ‒ Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона.

Известно, что в ходе этой видеоконференции будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией на Донбассе, а также другие темы.

Как отметили в ОПЗЖ, обращает на себя внимание то, что, по словам Пескова, в планах Владимира Путина нет разговора с Зеленским, в том числе и в этом формате.

«Тем, что определяет отношение к Зеленскому со стороны мировых лидеров, стали практика выстраивания полицейского государства, уничтожение СМИ и свободы слова, закрытие телеканалов и сайтов, внесудебная расправа над своими согражданами по политическим мотивам, рейдерские захваты и передел собственности, проводимые Советом национальной безопасности и обороны и вводимые в действие указами Президента Украины», – убеждены в политсиле.

В ОПЗЖ указали на то, что это происходит на фоне заигрывания с ультранационалистическими, фашистскими организациями и делает Зеленского нежелательным участником встреч лидеров сильнейших держав планеты даже по вопросам, напрямую касающимся Украины.

Причем, добавили в партии, Россия, Германия и Франция являются не единственными и даже не первыми лидерами мировых держав, игнорирующими Зеленского.

«Так, Президент Соединенных Штатов Америки (Джо Байден. ‒ Ред.) пригласил лидеров РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина на саммит по изменению климата, где будут лидеры 40 стран. Зеленский – Президент страны, делавшей громкие заявления о декарбонизации, использовании ГТС для транспортировки водорода в ЕС и закупающей электроэнергию у производителей по рыночно не обоснованному "зеленому тарифу", – в число приглашенных на климатический саммит не попал», – констатировали в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Путин, Меркель, Байден, Медведчук, Макрон, Зеленский
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